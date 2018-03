Craques no Jiu-Jitsu, Bibiano Fernandes e Garry Tonon vencem no One Championship

Share it

No último sábado, dia 24 de março, duas feras do Jiu-Jitsu entraram para batalhar no One Championship e saíram com a vitória, mas em situações diferentes. Bibiano Fernandes defendeu o seu título peso-galo pela sétima vez, enquanto Garry Tonon, em sua migração para o MMA, estreou com vitória por nocaute técnico.

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu e dono do título dos galos desde 2013, Bibiano encarou seu maior desafio no evento, enfrentar Martin Nguyen, que vinha embalado por duas conquistas de cinturão no One, no peso leve e no peso-pena. Bibiano, porém, conseguiu estragar a festa e o feito histórico de Martin, ao convencer os jurados e garantir a vitória por decisão dividida.

“Eu disse que ia ganhar e ganhei”, disse Bibiano após a conquista. “Eu vivo por estes desafios. Eu sou o campeão e cheguei para ficar. Sou o melhor peso-galo do mundo!”

Antes, em contraste ao reinado longevo de Bibiano, outro atleta oriundo do Jiu-Jitsu deu seus primeiros passos no esporte de luvinhas. Garry Tonon, craque nas disputas sem kimono forjado na academia de Renzo Gracie, em Nova York, não só venceu como convenceu em seu debute.

O duelo, contra o peso leve Richard Corminal, mostrou para o grappler como é um combate real no MMA. Com valentia na trocação e jogo agarrado forte, Garry conseguiu chegar ao solo, montar e vencer por nocaute técnico ao desferir uma saraivada de socos e cotoveladas.

“Foi a experiência mais louca que eu já tive em toda a minha vida”, disse Garry ao FloCombat. “Queria testar outras coisas que não fossem só Jiu-Jitsu, mas isso não quer dizer que eu não vá para finalizar no futuro. Quero lutar o máximo que puder, enquanto estiver saudável.”

Confira no vídeo abaixo a montada e a conclusão de Garry Tonon no ONE: Iron Will e comente a atuação do americano conosco!