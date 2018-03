Renato Cardoso finaliza Erberth Santos e fatura ouro duplo no Floripa Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em final de semana recheado de eventos da IBJJF pelo mundo, o já tradicional Floripa Open foi destaque em terras brasucas neste sábado, dia 24 de março.

Após batalhas emocionantes entre os craques das faixas coloridas, era chegada a hora dos faixas-pretas pisarem no tatame e darem o seu melhor para conquistar o ouro e pontos importantes no ranking mundial.

O nome que brilhou no masculino adulto foi o de Renato Cardoso (Alliance). Depois de faturar o título no peso meio-pesado, ao bater Rodrigo Miguel, Renato se jogou com tudo no absoluto.

Antes de chegar na finalíssima, Renato encarou o perigoso Erberth Santos em uma das semifinais. Mesmo com Erberth saindo na frente no placar, Renato se recuperou, foi para cima e conseguiu finalizar no braço para garantir a vaga na final. Seu adversário, o também finalista e campeão pesadíssimo Otávio Nalati (Lloyd Irvin), decidiu não lutar com o amigo Renato, e a fera da Alliance garantiu, assim o ouro duplo que levou para casa.

Já no feminino, Cláudia do Val (De La Riva) reinou mais uma vez. Após ficar com o ouro no peso pesado, sem adversárias, Cláudia lutou contra Ana Carolina Schmitt (Team Marcos Cunha), e venceu para garantir a dobradinha de títulos no Floripa Open.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta!

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Felipe Rodrigues Giarolla – Qatar BJJ Brasil

2 – Franciedson Fernandes da Costa – Alliance

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Guilherme Angelus Montenegro de Carvalho – Alliance

2 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

3 – Eduard Richard Correa Lisboa – Alliance

3 – Thales Nakassu – CheckMat

Black / Adult / Male / Feather

1 – Niélton Soares Mendes – PSLPB Cicero Costha

2 – Pedro Petrônio Valença Neto – PSLPB Cicero Costha

3 – Alex Takeshi Nakadaki – EBJJA/Kuroiwa

3 – Gaston Alejandro Gomez Manzur – Top Brother Mexico

Black / Adult / Male / Light

1 – Caio Gregorio Cipriano – Gracie Barra

2 – Ricardo Rocha Lima – Ns Brotherhood

3 – Fabio Murat Caloi – Alliance

3 – Luciano de Macedo Bernert – Rilion Gracie Elite Sul

Black / Adult / Male / Middle

1 – Servio Tulio Cardoso Guimarães Junqueira – Gracie Barra

2 – Matheus Linhares Knorr – Alliance

3 – André Astolfo Baccarin – PSLPB Cicero Costha

3 – Yago Nanci Espíndola – Team Marcos Cunha

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Renato Guimaraes Cardoso – Alliance

2 – Rodrigo Acioli Miguel – PSLPB Cicero Costha

3 – Edson Antonio de Oliveira Filho – Alliance

3 – Gustavo Santiago – Rilion Gracie Academy Florianópolis Centro

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

2 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Andre Felipe Brasil Cassio – Gracie Elite Team

3 – Marcelo de Toledo Cortelassi – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Rodrigo Martins Ribeiro da Silva – G13 BJJ

2 – Gerard Piotr Labinski – NS Brotherhood International

3 – Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes – Nova Geração

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

2 – Erberth Santos de Mesquita – Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro

3 – Andre Rudolfo – Zenith BJJ

3 – Marcelo Victor Palma de Castro – J. Extremo

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Renato Guimaraes Cardoso – Alliance

2 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

3 – Erberth Santos de Mesquita – Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro