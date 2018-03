Vídeo: O ataque duplo nas pernas para finalizar com eficiência, na academia Ushirobira Jiu-Jitsu

Share it

Esta é para você, competidor que quer uma boa opção para atacar nos membros inferiores quando o guardeiro está difícil de ser superado.

A aula, ministrada pelo nosso GMI André Ushirobira e seu aluno Felipe Braga, foi resgatada de nossos arquivos com a intenção de relembrar os detalhes para você não perder a finalização quando está por cima.

No golpe, quando o adversário faz a guarda aberta, é importante liberar a pegada na gola, para não perder sua mobilidade do tronco. Em seguida, o ataque no pé deve gira completamente o eixo, saindo do outro lado com o pé já na americana. Se o oponente chutar e liberar o pé, a segunda parte do ataque aparece como oportunidade: a perna fora do golpe inicial sobra para o leglock com alavanca no joelho.

Estude a posição no vídeo abaixo