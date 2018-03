Qual a sua aposta para Fedor Emelianenko x Frank Mir no Bellator 198?

Share it

No próximo dia 28 de abril, os veteranos Fedor Emelianenko e Frank Mir se enfrentam no cage do Bellator 198, com transmissão ao vivo dos canais Fox Sports. O duelo, válido pelo Grand Prix de Pesos Pesados da organização, define mais um semifinalista, e o duelo promete ser eletrizante. Mas para você, amigo leitor, quem vence esta disputa?

Mesmo se tratando de dois veteranos, longe de seu auge físico, Fedor e Mir tem uma bagagem excepcional no mundo das lutas, com vitórias históricas e lances que garantem uma luta grandiosa na noite do evento.

Fedor (36v, 5d, 1nc), considerado por muitos anos o peso pesado mais perigoso do planeta, tem 16 vitórias por finalização na carreira, e sucessos antológicos sobre nomes como Ricardo Arona, Rodrigo Minotauro, Mark Hunt, Mirko Crocop, Andrei Arlovski, Tim Sylvia e outros grandes astros do esporte. Em seu último duelo, no Bellator NYC, Fedor acabou superado por Matt Mitrione, mas se engana quem acha que o russo vem sem pressão para o duelo. O mesmo disse, em entrevista recente, que luta por puro prazer, e a motivação diária do veterano para treinar é justamente se colocar contra os melhores e buscar a vitória incessantemente.

Já para Mir (18v, 11d) a situação é um pouco mais complicada. Sem lutar desde 2016, a fera faz sua estreia no Bellator na disputa em questão, contra Fedor. O seu retrospecto também não é dos melhores, já que o americano conseguiu apenas duas vitórias nas últimas oito lutas, seu último sucesso foi em julho de 2015. Contudo, Mir se coloca como um adversário sempre perigoso no cage, com sua trocação imprevisível de carateca e finalizações espetaculares, como as aplicadas em Rodrigo Minotauro, Brock Lesnar, Tim Sylvia, Roberto Traven e Tank Abbott.

Mas e para você, amigo leitor, qual das duas lendas do MMA sairá com a vitória? Poste nos comentários e não deixe de conferir o resultado no 28 de abril, ao vivo, nos canais Fox Sports!

