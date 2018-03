Vídeos: Os armlocks que valeram ouro duplo no Sydney Open de Jiu-Jitsu

Share it

No último final de semana, a Austrália foi o porto no qual os craques da arte suave desembarcaram para lutar, mais especificamente no Sydney Open de Jiu-Jitsu da IBJJF.

Dentre os atletas inscritos que participaram do torneio, o destaque ficou para as disputas na faixa-preta. Nome do evento, William Dias, da Nova União, fez bonito tanto no peso meio-pesado quanto no absoluto.

Para conquistar os ouros, William teve que encarar e vencer Renato Silva (Southside BJJ) nas duas finais. Por coincidência, ambas as vitórias vieram por finalização no armlock.

Na final do peso, William raspou e pegou rápido, com pouco mais de um minuto. Já no absoluto, o campeão teve que pegar as costas, se movimentar por cima e então partir para o braço.

Confira as finais e as finalizações nos vídeos abaixo! Para os resultados do torneio, clique aqui.

FINAL MEIO-PESADO

FINAL ABSOLUTO