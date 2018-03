O poder inclusivo do Jiu-Jitsu para atletas com síndrome de Down

Share it

Desde 2006, o dia 21 de março é reservado como o dia internacional do portador de síndrome de Down. E como todo o entusiasta do Jiu-Jitsu bem sabe, não existem limitações para a prática da arte suave. Por isso, crianças jovens e adultos portadores da síndrome procuram o esporte de luta agarrada para melhorar a qualidade de vida, ter uma atividade física e, é claro, fazer novos amigos no tatame.

Grande incentivador do Jiu-Jitsu para atletas portadores de deficiência, o professor Cleiber Maia, presidente da SJJSAF e líder da nossa GMI LPM Jiu-Jitsu, produziu junto à sua equipe uma bela homenagem ao dia do portador de síndrome de Down, no qual seus competidores mais aguerridos mostram seus dias de treino e suas atuações nos campeonatos da SAF.

Confira no vídeo abaixo e deixe nos comentários a sua palavra de incentivo aos guerreiros!