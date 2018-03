Gracie, Hulk, Nicolini e mais destaques inscritos no Europeu de Jiu-Jitsu Sem Kimono

Share it

Depois das emoções do Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado com sucesso em Portugal, é a vez dos guerreiros partirem em busca de mais um ouro na Europa, desta vez sem pano. O Europeu de Jiu-Jitsu Sem Kimono rola neste final de semana, no dias 24 e 25 de março, em Roma, na Itália, e grandes nomes já garantiram seu nome na lista de competidores.

Feras como Robsinho Gracie (Renzo Gracie Academy), Lucas Hulk (Atos), Michael Liera Jr. (Atos), Eduardo “Teta” (Frontline), Thiago Sá (Checkmat) e Gabriel Marangoni (CTA), além da campeã mundial Michelle Nicolini (Checkmat), que pendurou o kimono em 2016 e agora segue firme no MMA, estão entre os inscritos.

Confira na lista abaixo os competidores cadastrados para o Europeu Sem Kimono, aponte seus favoritos e fique ligado nas redes sociais de GRACIEMAG e no GRACIEMAG.com para ficar informado sobre o próximo grande torneio da IBJJF!

BLACK / Adult / Male / Light-Feather GF Team Yuri Pires Pinto Gomes PRM Team Juan Lopes da Silva Werdum Combat Team France Anthony Guy De Oliveira Total: 3

BLACK / Adult / Male / Feather A-Force Brazilian Jiu-Jitsu Marko Jokmanovic Brasa CTA Gabriel Marangoni de Oliveira Fight Sports International Thomas James Halpin Qatar BJJ Bruno Celio Costa de Melo Tozi Jiu Jitsu Eduardo Henrique Galana Total: 5

BLACK / Adult / Male / Light Art of Fight – Lisboa Victor Bernardo da Silva M. Marinho Atos Jiu-Jitsu Michael Remiglio Liera Jr. Dynamix Fighting Sports James Erik Mats Kytösaho Emirates Jiu-Jitsu Center Vibhudatta Rout GF Team France Nicolas Jean Paul Renier Gracie Barra Gerson da Silva Carvalho Hilti BJJ Turku Tommi Tapio Pulkkanen Icon Jiu-Jitsu Team Ilke Kubilay Bulut Qatar BJJ Brasil Luciano Queiroz de Araujo Total: 9

BLACK / Adult / Male / Middle Alliance Atlanta Alec Jerrod Baulding Alliance JJ Arthur Pucci Alliance JJ Rodrigo Fonseca da Rocha Brasa JJ Tuomas Ylinampa ECJJA Darragh O Conaill Frontline Academy Eduardo Rios Frontline Academy Nic Ruben Nikolaisen GF Team France Kenji Benjamin Sette Gracie Barra Santeri Lilius Qatar BJJ Brasil Felipe Souza da Silva Renzo Gracie International Andreas Achniotis Perales Total: 11

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy Aeterna Jiu Jitsu Luca Anacoreta Atos Jiu-Jitsu Lucas Daniel Silva Barbosa Frontline Academy Christian Dellevag Frontline Academy Joachim Sveinson Hilti BJJ Tampere Tero Antti Mikael Pyylampi Qatar BJJ Brasil Ygor de Souza Zavarize Renzo Gracie Academy Carlos Robson Gracie Filho Roger Gracie Academy Norway Vegard Arentz Randeberg SBG Ireland Martin Aedma Total: 9

BLACK / Adult / Male / Heavy Brasa Mohammad J A GH Ali CheckMat Thiago Sá Fortes Silva Crazy Team Alberto Gonzalez Ortiz Rio Grappling Club Europe Kamil Czochra Roger Gracie Academy Felipe Sansone de Oliveira Stallion Gym Nicolas E. Penzer Total: 6

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy Atos Jiu-Jitsu Thomas Alban Jules Loubersanes Gracie Barra Amadu Martins Jorge Gracie Barra Marek Pawel Zbrog Gracie Barra JJ Stanislav Varshavskiy Hilti BJJ Tampere Perttu Tapio Tepponen Total: 5

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy 99 Nine Nine JJ – International Jamie Malcom William Hughes Gracie Barra Evangelos Moumtzis Jungle BJJ Eldar Rafigaev Mill Hill BJJ Edward Ingamells Netto Brazilian Jiu-Jitsu Ruben Araújo Fonseca Senna Fight Academy Matheus Rodrigues P. S. V. da Silva Total: 6

BLACK / Adult / Female / Feather Atos Jiu-Jitsu Chelsea Leah Bainbridge-Donner Dynamix Fighting Sports Matilda Kristina Frycklund Total: 2

BLACK / Adult / Female / Light CheckMat Michelle Zonato Nicolini New School BJJ Leoni Munslow Total: 2