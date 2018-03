Vídeo: Nos 20 anos do ADCC, relembre o ouro histórico de Renzo Gracie

Share it

Considerada a Copa do Mundo da luta agarrada, o ADCC se tornou uma sigla lendária há 20 anos.

Sim, parece que foi ontem, mas foi em março de 1998 que o projeto do príncipe Tahnoon Bin Zayed, de testar os melhores do mundo em diferentes estilos, ganhou corpo e virou realidade.

Nomeado Abu Dhabi Combat Club World Submission Wrestling, ou ADCC para os fãs, o torneio sem kimono que consagrou grandes campeões do Jiu-Jitsu teve, em sua primeira edição, cobertura exclusiva de GRACIEMAG, o único veículo presente em todas as suas 12 edições.

O torneio, hoje itinerante com edições realizadas de dois em dois anos, começou nos suntuosos ginásios de Abu Dhabi, e seu torneio de debute reuniu grandes nomes. Um deles foi do jovem e levinho Renzo Gracie, então astro do Pride FC – e já um dos professores de Tahnoon.

Para conquistar a divisão até 77kg do ADCC 98, Renzo bateu Frank Trigg, Rodrigo M. e Fabiano Iha, antes de fazer a final contra Luis Brito.

Antes de garantir o título do evento inaugural, Renzo atacou duas vezes com a guilhotina.

Confira no vídeo abaixo e relembre a estreia histórica do ADCC, no seu aniversário de 20 anos. Vida longa ao evento!