Último dia para se inscrever no Fortal Cup de Jiu-Jitsu com e sem kimono no Ceará

Para agitar a comunidade do Jiu-Jitsu no Ceará, o Fortal CUP rola no próximo domingo, dia 25 de março. E você, amigo guerreiro dos tatames, já fez sua inscrição? O período de registro termina nesta quarta-feira, dia 21.

Não fique de fora do torneio, a ser realizado no ginásio Padre Felice do Colégio Piamarta, em Fortaleza. O campeonato vai premiar os campeões dos absolutos adulto, master, sênior e juvenil masculino, além do feminino adulto com belos troféus.

Vale lembrar que a pontuação no Ranking MEIAGUARDA é grande e quem vencer vai escalar bons degraus na classificação.

Inscreva-se já!

O registro pode ser feito nas lojas Togo, OSS ou Moringa.

Confira os valores da inscrição:

Categoria – 60 reais

Absoluto – 40 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias) – 100 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias + Absolutos) – 150 reais

Projeto Social – 25 reais

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (85) 98954-3813, ou no site www.meiaguarda.com.br.

(Fonte: Assessoria de imprensa)