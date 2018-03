Rogério Minotouro comemora sucesso e aniversário da Team Nogueira Cachambi

Share it

O ano de 2018 tem um significado importante para a Team Nogueira Cachambi. Neste mês, a nossa GMI liderada por Karen Ferro e o faixa-preta Alberto Ramos comemora 5 anos de sua inauguração como primeira franquia da rede de academias no Rio de Janeiro.

Com isso, os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro prometem uma comemoração em grande estilo. Neste domingo, 25, será realizada uma festa na sede situada no no tradicional bairro da Zona Norte do Rio. Minotouro já confirmou presença e comemora a parceria com a sócia do empreendimento, Karen Ferro.

“Estou muito feliz com o sucesso e a estrutura da Team Cachambi”, disse Minotouro. “Eles estão investindo forte nas atividades e nos nossos programas especiais. Entre as cerca de 20 franquias da rede, que temos no Brasil e exterior, é a que mais dá resultado no Ladies Camp, projeto exclusivo para as mulheres. Além disso, o seu time de professores conta com dois campeões em suas modalidades: o Alberto Ramos, no Jiu-Jitsu, e o Anderson Musgo, no muay thai.”

(Fonte: Assessoria de imprensa)