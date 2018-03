Jiu-Jitsu: 2 ataques do cem-quilos usando a lapela, com Rodrigo Totti

Share it

O faixa-preta Rodrigo Totti, líder da Totti Jiu-Jitsu, nossa GMI no Leme, Rio de Janeiro, traz para você, amigo leitor de GRACIEMAG, duas opções para surpreender o adversário ao atacar na posição de cem-quilos.

Para tal, em ambas as ocasiões, Totti fez o uso da lapela para prender o braço do oponente. A técnica, que é vista em lutas desde a faixa-branca até a faixa-preta, depende do refino daquele que a aplica para garantir o seu sucesso.

Experiente na posição, Totti ensinou duas maneiras de levar vantagem com o braço do oponente travado na lapela, e parte para duas finalizações: uma no estrangulamento, com a lapela contra o pescoço, e outra no triângulo, que tem chegada fácil pelo lado do braço na armadilha.

Confira as duas opções na aula de Rodrigo Totti!