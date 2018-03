10 mandamentos para o lutador de Jiu-Jitsu consciente que quer evoluir nos treinos

Share it

Mesmo que estas não tenham sido talhadas em tabuletas de pedra ou sido trazidas ao mundo por um profeta, as diretrizes do bom Jiu-Jitsu devem ser lidas e relidas para o seu desenvolvimento no dojo.

Após semanas de conversas com mestres, professores e estudiosos da arte suave, compilamos, a seguir, uma dezena de lições de respeito, perseverança e melhor aproveitamento dos treinos, campeonatos, vitórias e derrotas.

Leia com atenção, ponha os mandamentos em prática no seu dia a dia e espalhe para os colegas na academia. Oss!

10 mandamentos de GRACIEMAG:

1. Não creontarás teu professor.

2. Não deixarás a covardia e a frouxidão influenciarem nenhum dos teus atos.

3. Não cobiçarás os feitos do próximo. Concentrar-te-ás apenas em ti, e farás todo o possível para estar, hoje, um degrau acima daquele que pisavas ontem.

4. Não deixarás de te exercitar ao menos 30 minutos todos os dias.

5. Pisarás, todo dia ao acordar, na tua vaidade. É esta a maior inimiga do teu progresso. Não temerás derrota, nem treino duro na academia.

6. Executarás o golpe já visualizando uma segunda opção de ataque.

7. Empregarás no aperfeiçoamento do teu corpo o mesmo tempo usado para aperfeiçoar teu espírito.

8. Buscarás compreender o conceito dos golpes, para respeitar o sagrado lema do mínimo esforço para a máxima eficiência em cada movimento.

9. Conhecerás teu alimento.

10. Olharás todo acontecimento em tua vida pelo lado bom e luminoso.