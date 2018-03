Cauã Reymond incentiva o esporte e vai à luta por jovens talentos dos ringues

Share it

Conhecedor dos benefícios que a luta pode trazer para seus praticantes, Cauã Reymond, faixa-preta de Jiu-Jitsu e famoso ator da TV Globo, deu mais um passo em prol da integração dos jovens com o esporte.

Depois de treinar muito de kimono, o casca-grossa descobriu e pegou gosto pelo boxe, e a atração pelo esporte de luvas colocou o integrante da série “Ilha de Ferro” num projeto em benefício de ONGs ligadas à nobre arte.

Cauã se tornou padrinho da Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro, e já se colocou como colaborador no Rio Open de Boxe, que rola no dia 31 de março, na Barra da Tijuca. Para tal, Cauã investiu 10 mil reais no torneio, que terá um desafio entre os alunos da ONG Luta pela Paz, do Complexo da Maré, contra os alunos do Instituto Todos na Luta, do Vidigal.

“O fato de um esporte com poder de transformação tão grande, que já tirou tantos jovens do tráfico, enfrentar dificuldades para se firmar e conseguir patrocínio é algo que me entristece profundamente”, disse Cauã Reymond à revista Veja. “Se vamos conseguir atrair investimento, eu não sei. Mas, se a molecada se divertir e mostrar o que sabe nessa competição, eu já fico satisfeito. Queremos revelar o talento desses meninos.”