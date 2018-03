Rodolfo Vieira comenta adaptação do Jiu-Jitsu para o MMA e caminho até o UFC

Share it

Pentacampeão mundial de Jiu-Jitsu e astro em ascensão no MMA, Rodolfo Vieira, invicto com três vitórias, mostrou maturidade ao comentar sua evolução nos cages. Prezando o aprendizado ao invés de uma subida rápida no esporte de luvinhas, Rodolfo comentou seus erros, acertos e projeções para o futuro no “Revista Combate” desta semana, exibido no canal Combate.

Na conversa com os apresentadores, Rodolfo relembrou a estratégia não seguida para a luta contra Alexander Neufang no ACB 82, realizado no dia 9 de março, sua adaptação árdua do Jiu-Jitsu para o MMA, que está saindo bem mais complicada do que ele imaginava, e o sonho de chegar no UFC, plano este que o casca-grossa pretende alcançar em breve, mas só depois de ajustar muito do seu jogo.

Confira as declarações de Rodolfo Vieira no vídeo abaixo e posta nos comentários: o que Rodolfo deve melhorar no seu jogo para chegar mais rápido no UFC?