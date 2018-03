Vídeo: O que esperar de Fabrício Werdum x Alexander Volkov no UFC Londres

Share it

Neste sábado, dia 17 de março, o ex-campeão do Ultimate Fabrício Werdum volta ao octógono mais famoso do mundo em busca de uma nova chance pelo cinturão peso pesado. Na luta principal do UFC Londres, o brasileiro terá pela frente o ascendente Alexander Volkov, mas o que esperar da colisão entre gigantes atletas de MMA?

Com base forte no Jiu-Jitsu e confiança de sobra na trocação, Werdum (23v, 7d, 1e) segue com seu discurso de lutar que anima o público, sempre na intenção de terminar a luta longe das mãos dos jurados, seja por finalização com o Jiu-Jitsu ou por nocaute. Nomes como Fedor Emelianenko, Mark Hunt e Cain Velasquez já sucumbiram perante as habilidades de Werdum. Em sua luta mais recente, Werdum venceu Marcin Tybura na decisão dos jurados.

Já Volkov (29v, 6d), atleta oriundo do Bellator, já venceu três lutas no UFC, suas duas últimas sobre Roy Nelson e Stefan Struve. Com estilo agressivo na trocação, Volkov diz que pretende complicar a vida do brasileiro na luta em pé, para assim alçar voos maiores na organização.

E para você, amigo leitor, quem leva a luta principal do UFC Londres, que será exibido ao vivo pelo Combate, à partir das 15h? Comente conosco!

UFC Londres

Londres, Inglaterra

17 de março de 2018

Fabricio Werdum x Alexander Volkov

Jimi Manuwa x Jan Blachowicz

Tom Duquesnoy x Terrion Ware

Leon Edwards x Peter Sobotta

Card preliminar

John Phillips x Charles Byrd

Danny Roberts x Oliver Enkamp

Jack Marshman x Bradley Scott

Danny Henry x Hakeem Dawodu

Paul Craig x Magomed Ankalaev

Stevie Ray x Kajan Johnson

Mark Godbeer x Dmitriy Sosnovskiy

Nad Narimani x Nasrat Haqparast