Vídeo: Conheça a história de Alexandre Barauna e a essência do CTVA no Jiu-Jitsu

Experiente professor e competidor, Alexandre Barauna faz questão de declarar que não vive do Jiu-Jitsu, mas para o Jiu-Jitsu. Liderança reconhecida na equipe GFTeam e responsável pelo Centro de treinamento de lutas Vista Alegre (CTVA), Barauna contou um pouco de sua história no esporte, e o sonho realizado na criação da sua academia.

Depois de ingressar muito jovem no Jiu-Jitsu, numa época em que poucas academias existiam nos subúrbios cariocas, Barauna tomou gosto pelas competições, e chegou a marcas históricas, como integrar a primeira seleção brasileira de Jiu-Jitsu, além de outras conquistas internacionais no esporte.

Depois de servir à Marinha do Brasil, Barauna conseguiu capitalizar e tirar do papel o seu mais ambicioso desejo: um centro de treinamento espaçoso e democrático, no qual um grupo seleto de professores estaria ao seu lado na missão de ensinar o bom e velho Jiu-Jitsu.

Confira no vídeo abaixo mais detalhes sobre o nosso GMI Alexandre Barauna e a nossa academia credenciada CTVA, núcleo da GFTeam em Vista Alegre, no Rio de Janeiro.