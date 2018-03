Veterano do Pride, Zuluzinho volta ao MMA de olho em retorno ao Japão

Share it

Batizada de “The Black Giant”, a 9ª edição do Imortal FC desembarca em São Luís do Maranhão no dia 02 de junho com um nome de peso – literalmente – no card. Trata-se do veterano Wagner Zuluzinho, filho da lenda local Rei Zulu e com passagens pelos extintos Pride e K-1. Astro da luta principal, o gigante terá pela frente o ex-participante do TUF Cabo Job.

Sem lutar desde 2010, Zuluzinho, atualmente com 39 anos, aceitou o convite da organização curitibana com a esperança de voltar ao radar do MMA e, assim, ter a chance de ser convidado para lutar novamente no Japão, onde ficou conhecido por seu tamanho e por duelos contra as lendas Fedor Emelianenko e Rodrigo Minotauro.

“Minha motivação é, em primeiro lugar, os fãs do Pride, que não perdiam uma edição do evento. Além disso, como o Imortal possui um grande alcance, quem sabe eu não sou convidado para lutar no Japão. Se acontecer, não penso duas vezes”, disse o lutador, que não faz ideia de quanto está pesando atualmente. “Ainda não me pesei, não sei dizer”.

A missão de superar Zuluzinho fica por conta do policial militar do Rio de Janeiro Cabo Job, um dos participantes da terceira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil. Ainda sem saber quais armas irá usar contra o gigante, o carioca esbanja confiança.

“Ele (Zuluzinho) é muito grande, muito pesado (risos), mas eu vou entrar para ganhar. Ainda não sei qual estratégia eu vou usar, deixo por conta dos meus treinadores, Beto Padilha e Hugo Duarte, mas, como sou mais leve, acredito que a minha velocidade fará diferença a meu favor”.

Presidente do Imortal FC, Stefano Sartori revelou que a luta principal do evento é uma homenagem à família de lutadores mais tradicional do Maranhão.

“Quem conhece a história do nosso esporte reconhece a figura histórica do Rei Zulu e a importância do trabalho que ele fez pelo esporte nos anos 70 e 80, então nada mais justo do que convidar um representante da família para fazer parte do Imortal nesta edição especial”, justificou. “Embora seja o anfitrião, o Zuluzinho não vai ter moleza, pois o Cabo Job é um cara duro, teve uma boa passagem pelo TUF, além de estar acostumado com grandes desafios, já que é um policial honrado e destemido. E para subir no cage com o Zuluzinho tem que ter muita coragem. Será uma edição histórica.”

(Fonte: Assessoria de imprensa)