Campeã de Jiu-Jitsu, Mackenzie Dern tem luta marcada para o UFC Rio, em maio

Share it

Depois de estrear com sucesso no Ultimate, Mackenzie Dern já tem novo compromisso marcado na organização, e a luta em questão mostra que a bela está com moral na casa.

Após vencer em sua estreia no UFC 222, no dia 3 de março, Mackenzie revelou o desejo de lutar no Rio de Janeiro, e é lá que veremos a peso-palha em ação novamente. Ela enfrentará Amanda Cooper no UFC 224, na Jeunesse Arena, no dia 12 de maio, como informou com exclusividade o repórter Gabriel Carvalho, do MMA Brasil.

Mackenzie, invicta no MMA com seis sucessos, três por finalização, vem de vitória sobre Ashley Yooder. Campeã mundial de Jiu-Jitsu e do ADCC, a americana de coração brasileiro é uma das grandes apostas do Ultimate na divisão feminina. Amanda Cooper (3v, 3d), ex-atleta do Invicta FC com quatro lutas no UFC, venceu em seu último compromisso no Ultimate, em dezembro do ano passado, sobre Angela Magana.

O UFC 224 terá na luta principal Amanda Nunes x Raquel Pennington, com a adição de combates aguardados como Vitor Belfort x Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum e mais.

E para você, amigo leitor, Mackenzie está apta ao novo desafio no UFC? Comente conosco!