Jiu-Jitsu: Peso-pena se arrisca no pesadíssimo e leva título do London Open

Share it

Vez ou outra nos deparamos com um magrinho valente nos campeonatos de Jiu-Jitsu, que se joga de cabeça nas disputas de absoluto, e com rapidez e habilidade tenta escalar as mais diferentes montanhas. Para Denilson Pimenta, porém, o desafio foi em outra escala.

Faixa-preta da GFTeam oriundo do peso-pena, Denilson resolveu se testar em divisão de peso acima, subindo seis categorias para disputar o pesadíssimo do London Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, no início deste mês. Contra adversários com mais de 100kg, o esguio e habilidoso atleta da divisão de masters não se intimidou e partiu em busca do ouro no adulto.

Após o sucesso nas lutas anteriores, Denilson encarou a final contra o grandalhão Martin Gobel. Sem dar espaço para o adversário, Denilson buscou rápido as pegadas dominantes e levou para baixo. Gobel tentou a raspagem com seu tamanho e peso superiores aos de Denilson, mas o casca-grossa experiente estabilizou por cima e de lá não saiu.

Gobel ainda tentou esboçar uma reação, ao ficar em quatro apoios para escapar, mas acabou com Denilson na montada e, num ataque rápido, foi pego na mão-de-vaca que daria ao brasileiro o título pesadíssimo.

Confira o lance no vídeo abaixo!