Jiu-Jitsu: O armlock técnico de Ana Carolina Vieira no Abu Dhabi Grand Slam de Londres

Em ação no Abu Dhabi Grand Slam de Londres, realizado na última semana, Ana Carolina Vieira entrou com fome de vitória, e o ouro veio na divisão até 70 kg, após três lutas e três finalizações.

Na final do peso, contra Thamara Silva (Cícero Costha), Ana Carolina saiu na frente ao conseguir a queda. Na sequência, Ana Carolina trabalhou com pressão por cima, tal qual o irmão Rodolfo Vieira fez ao longo da carreira de kimono. Contudo, a guarda elástica de Thamara, com a assinatura de sua equipe, conseguiu conter as investidas da faixa-preta da GFTeam.

Mesmo com a vantagem no placar, Ana Carolina mudou de estratégia, e esta rendeu frutos. Com menos de um minuto para o fim, Ana Carolina puxou para a guarda, envolveu o braço da oponente, saiu o quadril e atacou no armlock usando a axila e o antebraço para concluir a alavanca.

Confira o lance no vídeo dos nossos parceiros do Combate e estude o armlock de Ana Carolina Vieira!