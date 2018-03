Renzo Gracie Online Academy desvenda os mistérios da guarda-x

Share it

Esta semana, o curso de Jiu-Jitsu da Renzo Gracie Online Academy aborda uma das técnicas mais comentadas nos campeonatos de Jiu-Jitsu: a guarda-x. Trata-se de uma posição que já garantiu a medalha de ouro a muitos craques, como é o caso do ídolo Marcelo Garcia.

Acesse a RGOA e confira o professor Rafael Costa ensinando cinco transições que levam à guarda-x e, claro, os detalhes de ajuste para você raspar com a dinâmica da levantada técnica, como é o caso desta posição, confira:

Neste outro caso, Rafa considera a possibilidade de variar para a guarda-x no momento em que o oponente tenta passar a guarda deslizando o joelho na diagonal:



Na aula sobre qualidade de vida, Romero Jacaré conta como o praticante de Jiu-Jitsu deve lidar com as derrotas, tirando bom proveito do resultado negativo, e mantendo-se motivado para perseverar.



