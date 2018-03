Melhore a eficiência do seu jiu-jitsu com Rickson Gracie

Share it

Hoje você tem um encontro marcado com o mestre Rickson Gracie.

Trata-se do primeiro curso online do samurai, o Self Defense Unit, um momento histórico para o Jiu-Jitsu mundial, do qual você não pode ficar de fora.

O Módulo 1 do curso conta com mais de 90 vídeos que vão revolucionar o seu Jiu-Jitsu. O conteúdo está incrível, uma oportunidade única de aprender direto da fonte.

Confira uma pequena amostra no vídeo a seguir:



Nas aulas do Self Defense Unit, as quais os assinantes vão ter acesso vitalício a partir de um único pagamento.

Veja com exclusividade Rickson Gracie apresentando pela primeira vez em vídeo as técnicas de defesa pessoal que ele considera a essência do Jiu-Jitsu, na sequência exata em que ensina aos seus alunos na academia. O samurai também apresenta e explica conceitos que ele enxerga como a chave do Jiu-Jitsu eficiente.

Não perca a chance de participar do Self Defense Unit. Inscreva-se agora em gallerr.com/sdu.

Oss!