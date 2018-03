Jiu-Jitsu: Michelle Nicolini aplica mata-leão “sonífero” e vence no One Championship

Share it

Na última sexta-feira, dia 9 de março, a oito vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu Michelle Nicolini encarou mais um desafio no MMA. Em ação no One Championship 69, realizado em Kuala Lumpur, na Malásia, Michelle entrou no cage de luvinhas, lycra e muito Jiu-Jitsu para por em prática.

A vítima da vez foi Iryna Kyselova. Boa de trocação, Iryna foi levada ao solo logo no início do combate. Com domínio no chão, Michelle chegou na montada e começou a golpear. Na intenção de sair do sufoco, Iryna acabou dando as costas para a brasileira, e esta não perdoou.

Após passar o braço e colocar a mão no bíceps, Michelle fez pressão continua no mata-leão enquanto pesava por cima de Iryna. O árbitro ficou perto da ação para aguardar os três tapinhas de Iryna, que não vieram. Depois de checar o braço de Iryna, que já estava mole, o juiz percebeu que a mesma já havia apagado, e interrompeu a luta com vitória para Michelle Nicolini, que chega ao seu quinto sucesso no MMA, terceiro de forma consecutiva.

Confira no vídeo abaixo o controle de Michelle Nicolini e seu mata-leão que botou a adversária para dormir no One Championship 69.