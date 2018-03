Jiu-Jitsu: João Gabriel Rocha e o detalhe no armlock para vencer o Pan 2018

Share it

Dentre os grandes campeões do Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado em 2018 entre os dias 8 e 11 de março, em Irvine, um peso pesadíssimo chamou a atenção. João Gabriel Rocha, um dos principais lutadores da equipe Soul Fighters, encarou a difícil categoria mais pesada do torneio e saiu vencedor, em grande lance.

Depois de vencer Max Gimenes e Gustavo Elias, João ficou frente a frente com o também grandalhão Ricardo Evangelista (GFTeam). Depois de se embolarem no solo, João conseguiu tirar um armlock da cartola, mas concluir o golpe não seria tão fácil, tendo em vista a forte pegada de Ricardo que ainda teria que ser superada por João, na força, na técnica, ou na soma de ambos. E foi o que aconteceu.

Depois de João passar a perna e ganhar o braço, Ricardo fez pegadas firmes para não ser esticado. Sem conseguir desvencilhar as mãos presas, João usou um detalhe essencial para a conclusão: cruzou uma das pernas por cima, usou a canela para fazer pressão no braço, colou seus cotovelos no tronco e fez força com o corpo todo para soltar. Após estourar, sobrou a Ricardo dar os três tapinhas que valeram o título a João.

Confira no vídeo abaixo o lance da finalização e não perca mais o armlock nos seus treinos e competições!