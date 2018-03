Jiu-Jitsu: Amputado finalizador, Nick Newell aplica mata-leão em retorno ao MMA

Share it

Depois de anunciar sua aposentadoria prematura, em 2015, o fenômeno Nick Newll está de volta. Após brilhar entre 2009 e 2015, com 13 vitórias no MMA, oito delas por finalização, o americano, que tem o braço esquerdo amputado por conta de um defeito congênito, retornou no LFA 35, na última sexta-feira, dia 9 de março.

O duelo, que foi luta principal do evento, teve Nick contra Sonny Luque. A disputa se desenrolava em pé, até que Nick atacou com uma queda pelas pernas. No solo, o experiente Nick buscou a melhor hora para atacar, mediu os espaços e deu o bote no mata-leão. Sonny não liberou o pescoço para ser estrangulado, então Nick fez pressão com o golpe no queixo e a torção obrigou Sonny a bater ainda no primeiro round, aos 2min10s de luta.

Confira o lance no vídeo abaixo!