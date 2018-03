Vídeo: O estilo de Kaynan Duarte, campeão absoluto faixa-marrom do Pan de Jiu-Jitsu 2018

Share it

O Pan-Americano de Jiu-Jitsu de 2018, realizado na última semana, foi um show de emoção com muitos nomes de peso em ação em todas as faixas, e não só na faixa-preta tivemos batalhas de tirar o fogo. Na faixa-marrom, por exemplo, os aspirantes à elite do Jiu-Jitsu mundial fizeram bonito, como é o caso de Kaynan Duarte.

Campeão peso pesado e absoluto do torneio, Kaynan, atleta da Atos Jiu-Jitsu, conquistou seu primeiro ouro ao vencer quatro lutas, inclusive a final contra Leon Brito (BTT). Não satisfeito, a fera se jogou no absoluto marrom, um dos mais complicados de todo o campeonato, e venceu mais três lutas, inclusive a semifinal dura contra Fábio “Kamikaze” Alano (Alliance), campeão superpesado no torneio, antes de fechar o peso aberto com o companheiro de Atos Dominique Bell.

Para conhecer um pouco mais do estilo de Kaynan, confira no vídeo abaixo uma luta da fera contra Gustavo Braguinha, que fechou o peso meio-pesado na faixa-preta com Lucas Hulk, e fique de olho nos próximos atletas a fazerem barulho na elite da arte suave!