Vídeo: Confira os finalistas do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu em Londres

A etapa final do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu na temporada 2017/2018 começou com ritmo acelerado neste sábado, dia 10 de março, no Copper Box Arena, em Londres.

Cerca de 200 faixa-pretas pisaram nos tatames e trouxeram um verdadeiro show para os fãs. A divisão de adultos apresentou nomes de peso na luta por uma vaga nas finais de domingo, que valem ouro. Veja os destaques de cada categoria:

56kg – José Carlos Lima mais uma vez terminou no topo. Foram duas lutas para garantir o ouro antecipado no sábado. Primeiro venceu João Kuraoka por 4 a 2 nos pontos em uma luta complicada. Em seguida, marcou 2 a 0 nos pontos sobre Andrea Verdemare para levar a medalha de ouro para casa. É o quarto título de José em cinco eventos do Grand Slam nesta temporada.

62kg – Hiago George está a caminho de mais uma medalha de ouro nesta temporada. Ele lutou uma vez para alcançar a final, batendo Pedro Clementino por 5 a 0 nas vantagens na semifinal. O oponente de Hiago será o coreano Wanki Chae, que venceu Jorge Nakamura por 4 a 0 e depois finalizou Wellington Lima na outra semifinal.

69kg – Paulo Miyao lutou duas vezes neste sábado para garantir um lugar na final. Ele primeiro estrangulou Max Campos pelas costas e depois venceu Jan Basso por 9 a 0 nos pontos na semifinal. Também na luta pela medalha de ouro neste domingo estará Victor Otoniel, que percorreu o longo caminho até a final. Ele venceu Alex Cabanes por 6 a 4 nos pontos, depois finalizou Eduardo Vieira e por último superou Alexandre Vieira por 5 a 2 nos pontos na semifinal.

77kg – Na categoria com mais atletas, Jamie Canuto lutou três vezes para chegar à final. Primeiro ele pegou Krzysztof Suchorabski no armlock voador, depois superou Bruno Borges por 13 a 0 nos pontos e em seguida mediu forças com Kywan Gracie na semifinal. Na luta, Canuto finalizou no armlock após passar a guarda e montar. Do outro lado, Marcos Paulo Costa também percorreu um longo caminho para a final, batendo Kenji Sette por 4 a 2 nos pontos, Oliver Lovell por 2 a 1 nas vantagens e, na semifinal, Rafael Mansur por 2 a 0 nos pontos.

85kg – Isaque Bahiense e Charles Negromonte se encontrarão novamente. Depois de uma dura final em Abu Dhabi, Bahiense quer retomar o título de Negromonte, que terá o impulso de seus companheiros de equipe torcendo para ele em Londres. No sábado, Negromonte lutou duas vezes para chegar ao final, primeiro finalizando Bruno Reale com um estrangulamento da montada e depois superando Max Lindblad na decisão dos árbitros. Bahiense também teve uma rota difícil para a final. Ele venceu Igor Sousa por 4 a 0 nos pontos e depois José Henrique Cardoso por 2 a 0 nos pontos.

94kg – Jackson Sousa fez duas lutas e garantiu vaga na final. Primeiro pegou Steve Combourg no pé e depois estrangulou Ben Hodgkinson pelas costas. Paulo Pinto foi a surpresa da chave. Ele venceu Adam Wardzinski, favorito na divisão,por uma penalidade na semifinal para se encontrar com Sousa na final.

110kg – Thiago Sá quer a medalha de ouro em Londres. Ele lutou duas vezes este sábado para chegar à final. Ele venceu Antonio Junior por 10 a 0 nos pontos e depois finalizou Lukasz Lepianka na semifinal. Campeão do Grand Slam no Rio, Gerard Labinski, da Polônia, quer seu segundo título na temporada. Na semifinal, ele bateu Matthew Leighton na decisão dos árbitros após um empate 0-0 nos pontos.

Feminino Marrom/Preta

49kg – Em uma única luta, Arantazazu Romero ficou com a medalha de ouro após vitória na decisão dos árbitros sobre Serena Gabrielli.

55kg – Amal Amjahid, da Bélgica, e Rose El Sharouni, da Holanda, irão disputar medalha de ouro neste domingo. Amjahid bateu a campeã Amanda Nogueira na decisão dos árbitros na sua semifinal, enquanto Sharouni venceu Mayara Abrahão por 7 a 2 nos pontos.

62kg – A alemã Charlotte Von Baumgarten pegou Nadia Melo com um armlock para chegar à final, na qual encara Larissa Paes, que venceu Julia Maele na decisão dos árbitros e depois Hannah Rauch por 3 a 0 nos pontos na semifinal.

70kg – Ana Carolina Vieira fez o que se esperava de uma campeã. Ela lutou duas vezes e finalizou suas adversárias. Primeiro pegou Katherine Hill no kata-gatame, e depois repetiu a receita sobre Barbara Ruiken. A adversária de Ana Carolina será Thamara Silva, que venceu Rana Qubbaj por 19 a 0 nos pontos, depois Nathalia Zumba na decisão dos árbitros e finalmente pegou Ane Svendsen no pé.

90kg – Laila Carneiro lutou duas vezes para chegar à final, batendo Jessica de Andrade por 5 a 2 e depois Grace Ferla na decisão dos árbitros. Já Arizona Brodie teve que pisar no tatame apenas uma vez, batendo Laura Barker por 3 a 0 nos pontos para chegar à final.

(Fonte: Assessoria de imprensa)