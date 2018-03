Vídeo: Rodolfo Vieira dá “aula de Jiu-Jitsu” e nocauteia no ACB MMA 82

Share it

O Absolut Championship Berkut MMA (ACB MMA) chegou à sua 82ª edição na noite desta sexta-feira, dia 9 de março, com um dos melhores cards montados neste ano de 2018. Na luta principal, Mikhail Kolobegov superou o ex-UFC Thiago Silva, mas o destaque para o fã de Jiu-Jitsu foi mais uma atuação de Rodolfo Vieira no esporte de luvinhas.

Campeão absoluto de Jiu-Jitsu e campeão do ADCC, o craque, agora em ação nos cages, partiu para sua terceira luta de MMA, com a responsabilidade de defender sua invencibilidade contra Alexander Neufang. O alemão, habilidoso no solo fazendo guarda, teve pela frente um dos melhores passadores do Jiu-Jitsu competitivo, e tal lastro se refletiu claramente na jaula circular do ACB.

Após breve trocação, Rodolfo encurtou com uma combinação de socos e foi para o solo com um ataque rápido no single-leg. Alexander tentou fazer guarda, mas Rodolfo já caiu na meia-guarda com o amasso clássico para passar. O duelo se esticou com um baile de Rodolfo no solo, com passagens justas e uma bela montada. No fim do assalto, Rodolfo atacou e Alexander cedeu as costas. Rodolfo golpeou na intenção de abrir espaço para finalizar, mas o árbitro encerrou o combate ainda no primeiro round. Reveja no vídeo abaixo!

Outros destaques ficaram para Daniel Sarafian, ex-UFC que venceu Eduardo Cachorrão na luta coprincipal, e o craque de Jiu-Jitsu Aryzinho Farias, que levou a melhor em seu duelo contra Saimon de Oliveira, somando assim a sétima vitória no cartel de nove lutas.

Confira abaixo os resultados completos!

ACB 82

São Paulo, SP

9 de março de 2018

Mikhail Kolobegov venceu Thiago Silva na decisão dividida dos jurados

Daniel Sarafian venceu Carlos Eduardo Cachorrão na decisão unânime dos jurados

Matheus Mattos venceu Naskho Galaev na decisão majoritária dos jurados

Rodolfo Vieira venceu Alexander Neufang por nocaute técnico aos 3min42s do R1

Taigro “Urso Branco” venceu Marcos Babuíno na decisão unânime dos jurados

Christos Giagos venceu Herdeson Capoeira na decisão unânime dos jurados

Brett Cooper venceu André Chatuba por nocaute a 1min40s do R1

Ary Farias venceu Saimon de Oliveira na decisão unânime dos jurados

Bruce Souto venceu Wendell Negão na decisão unânime dos jurados

Maycon Boca venceu José Maria “No Chance” na decisão majoritária dos jurados

Roberto Facada venceu Adilson “Jack Godzilla” na decisão unânime dos jurados

Walter Pereira Jr. venceu Thiago Gaia por nocaute técnico a 1min do R1

Gregory Milliard venceu Alexandre Hoffmann por nocaute técnico a 1min51s do R1

Emerson Rios venceu Vinicius Barqueta por nocaute técnico aos 5m do R1