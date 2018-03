O detalhe para executar o armlock clássico no Jiu-Jitsu, com Roger Gracie

Share it

Essa é para você, nobre atleta e competidor do Jiu-Jitsu que tem dificuldade para estourar as pegadas do adversário após chegar no armlock. A diferença entre o sucesso e o fracasso está nos detalhes, e para ensinar de você a superar a defesa da chave de braço, o professor escalado para aula de hoje é ninguém menos que Roger Gracie.

Roger, em vídeo gravado para nossos parceiros do Dojjo, explica passo a passo como liberar as pegadas do adversário que segura com firmeza para não bater no braço. Roger mostra como se posicionar melhor por cima, a minúcia do encaixe dos braços e pernas para facilitar na conclusão e o lado certo para exercer força.

Veja em detalhes no vídeo abaixo e não deixe de conferir o canal do Dojjo, com aulas, entrevistas e conferes exclusivos!