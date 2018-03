Jiu-Jitsu: Lídio Henrique ensina duas finalizações da guarda-x na GFTeam Rocha Miranda

Share it

Em mais uma adição ao seleto grupo de academias associadas da GRACIEMAG, o GRACIEMAG Indica, o professor Lídio Henrique, líder da GFTeam Rocha Miranda, chega ao time e traz para você, aplicado leitor, duas opções de finalização da guarda-x.

As técnicas, restritas para faixas-marrons e pretas, servem para conter aquele passador insistente. Na primeira opção, Lídio chuta a perna oposta e gira para pegar no leglock. Na outra alternativa, com o adversário na tentativa de defender a guarda-x jogando o peso para cima, Lídio troca a cruzada das pernas e ataca na forte chave de panturrilha.

Veja as opções no vídeo abaixo e aprenda mais estes truques da guarda-x com Lídio Henrique!