Felipe Preguiça entra para o time GMI; relembre sua incrível campanha no ADCC 2017

Astro do Jiu-Jitsu e um dos atletas de maior sucesso na última temporada, Felipe Preguiça acaba de se juntar ao nosso time de academias credenciadas, o GRACIEMAG Indica. Líder da FP Team – Escola de Jiu-Jitsu, em Minas Gerais, o craque forjado na Gracie Barra BH tem muito a ensinar ao seus alunos, e o seu lastro competitivo é prova real.

Para celebrar a chegada de Preguiça e relembrar as habilidades da fera, nós trazemos no vídeo abaixo os melhores lances de Preguiça no ADCC 2017, evento no qual o faixa-preta conquistou o ouro mais importante, o de campeão absoluto.

Depois de finalizar Marcus Buchecha no mata-leão, Preguiça foi para final contra o campeão até 88kg Gordon Ryan, e venceu por 6 a 0 nos pontos para garantir o título inédito na carreira. No torneio, Preguiça ainda superou nomes como Rafael Lovato, Celsinho Venicius, Victor Honório e outros.

Confira os lances da campanha de Preguiça no vídeo abaixo e não deixe de visitar a fera na FP Team – Escola de Jiu-Jitsu, nossa GMI em Nova Lima!

FP Team – Escola de Jiu-Jitsu

Rua San Marino, 430 – Condomínio Vila Castela

Nova Lima, Minas Gerais

# (31) 98010-1234

fpteambjj@gmail.com

www.fpteambjj.com