Deangelis e Dalpra faturam ouro duplo; Thalison brilha no Pan de Jiu-Jitsu 2018

Share it

A última quinta-feira, dia 8 de março, marcou o pontapé inicial para mais uma edição do Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF. Faixas-roxas, azuis e brancas pisaram nos tatames montados no Bren Center, em Irvine, na Califa, e deram um show de garra e determinação.

Na faixa-roxa, Darin Deangelis (Atos) foi o destaque do dia. Após faturar o título no pesado, ao superar Dante Junior (Alliance), Darin voltou com tudo para o absoluto, e após se classificar para a final, fechou para a Atos com o companheiro de equipe Ronaldo Junior. Outro destaque na faixa-roxa ficou para o craque Thalison Soares, da Cícero Costha, que faturou mais um título expressivo para carreira, ao morder o ouro peso-galo após bater Gilgamesh Blanch (Brasa/CTA)

Já na faixa-azul, o nome da vez foi do fenômeno Tainan Dalpra. Aplicado aluno dos irmãos Mendes, Tainan não só venceu com propriedade no peso médio, e garantiu o título ao vencer a final sobre Travis Lindahl (Coalition 95), como também fez bonito no absoluto, e na final fechou com o parceiro de equipe Mateus Souza para a Atos Jiu-Jitsu.

Uma publicação compartilhada por MENDESBROS (@mendesbros) em 9 de Mar, 2018 às 6:43 PST

Confira abaixo os resultados parciais do Pan de Jiu-Jitsu 2018!

White / Adult / Male / Rooster

1 – Pablo Miguel Gomez – Gracie Fighter

2 – Jeff Villanueva – CSW

3 – Christopher Martinez – Alliance

3 – Diego Vasquez – LEAD BJJ

White / Adult / Male / Light-Feather

1 – Jorge Alvino Avila – Jay Pages Jiu Jitsu & MMA

2 – Eric Swofford – Pedigo Submission Fighting

3 – Arturo M Viramontes – Cascao Jiu-Jitsu

3 – Justin Banh – Renato Tavares Association

White / Adult / Male / Feather

1 – Brock Chase Ridenour – Atos Jiu-Jitsu

2 – Phil Nguyen Bui – One Jiu-Jitsu USA

3 – Elliot Stutzer – Tinguinha BJJ academy

3 – Rafael Yuri Guerra – Brazil Academy USA

White / Adult / Male / Light

1 – Eleno Almanza – CheckMat

2 – Benjamin Cohen Mayfield – Ironside MMA

3 – Konnir Matthew Hinz – Pedigo Submission Fighting

3 – Wyatt Austin Chism – Gracie Humaita

White / Adult / Male / Middle

1 – Ben Tolson – Pacific Top Team

2 – Adam Neighbors – Renato Tavares Association

3 – Emile Pazhwak – Zenith BJJ

3 – Tristan Kolby Overvig – Pedigo Submission Fighting

White / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Hagop Keshishyan – Kimura BJJ USA

2 – Christian Gutierrez – CheckMat International

3 – Francisco Sanchez – CheckMat

3 – Steven Edwards – Brea Jiu-Jitsu

White / Adult / Male / Heavy

1 – Henry Thomas Shelton Todd – Baret Submissions

2 – Daehee kim – Sanai Jiu Jitsu Academy

3 – Cory A Miller – Pedigo Submission Fighting

3 – Marquesz Anthony Franks – Zenith BJJ

White / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Zachary Jezulin – Gracie Barra

2 – Joshua ji – Atos Jiu-Jitsu

3 – Matthew James Weiss – Tinguinha BJJ academy

3 – Matthew Lozano – Brazilian Top Team

White / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Noah Paul Earle – SAS Team USA

2 – Nathaniel Lolovich – Lucero Jiu Jitsu Academy

3 – Brandon Lee Youngblood – Gracie Barra

3 – Rafael Antonio Ruiz Torres – Team Predador Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Rooster

1 – Isaias Higino Pereira dos Santos – Nova União

2 – Shawn Christopher Pablo – Alliance

3 – Jacob Schwartz – One Jiu-Jitsu USA

3 – Maxx Kachaset Lee – Phenom Brazilian Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Light-Feather

1 – Thalys de Oliveira Pontes – Cicero Costha Internacional

2 – Leonardo Mário Pereira Júnior – Cicero Costha Internacional

3 – Joey Ciacco – Buckhead Jiu-Jitsu

3 – Jorgji Qiro – Atos Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Feather

1 – Marcelo Fausto de Abreu – Checkmat Istanbul

2 – Amarto Rajaram – Unity Jiu-jitsu

3 – Alika Villiatora – VBros BJJ

3 – Matheus Teixeira Queiroz – Carlson Gracie Team

Blue / Adult / Male / Light

1 – Samuel Levi Duarte Arrieche – Marra Senki Brazilian Jiu Jitsu Academy LLC

2 – Vítor Gabriel Comelato Peres – Zenith BJJ

3 – Bailey Dewayne Lopp – CheckMat USA

3 – Lukas Matheus Icavino Aguiar – CheckMat USA

Blue / Adult / Male / Middle

1 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Travis Leroy Lindahl – Coalition 95

3 – Chris Wojcik – McVicker’s Brazilian Jiu Jitsu

3 – Christopher Santana – CheckMat

Blue / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Ryan North – Gracie Humaita

3 – Edward Lee Ruth – Dethrone Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Tanner Hebert – Impact Jiu Jitsu

Blue / Adult / Male / Heavy

1 – Alexander William Graves – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – José Miguel Díaz Ureña – CheckMat

3 – Hector Acosta – Atos Jiu-Jitsu

3 – Pembroke Wood Mancuso – Gracie Humaita

Blue / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Bryan Thompson – ZR Team Association

2 – Vinicius Matheus Bernardo de Aquino – Alliance

3 – Steven Davis – Unity Jiu-jitsu

3 – William Doucet – Gracie Barra JJ

Blue / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Jason Shirley – CheckMat

2 – Justo Pozo – Fight Sports

3 – Erick Locker – Helio Soneca BJJ

3 – LIE Wilhem Manaatua – Atos Jiu-Jitsu

Blue / Adult / Male / Open Class

1 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Mateus Rodrigues de Souza – Atos Jiu-Jitsu

3 – Erick Locker – Helio Soneca BJJ

3 – Ryan North – Gracie Humaita

Purple / Adult / Male / Rooster

1 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Internacional

2 – Gilgamesh Blanch – Brasa CTA

3 – Johnif de Oliveira Rocha – Cicero Costha Internacional

3 – Michael Roy Alvarez – Alliance

Purple / Adult / Male / Light-Feather

1 – Raul Barbosa Basílio – Atos JJ International

2 – Diego Oliveira Batista – Cicero Costha Internacional

3 – André Massaro Honda – Atos JJ International

3 – Joshua Anthony Cisneros – Cleber Jiu Jitsu Visalia

Purple / Adult / Male / Feather

1 – Meyram Maquiné Alves – Team Lloyd Irvin

2 – Andy Tomas Murasaki Pereira – Atos Jiu-Jitsu

3 – Daniel de Oliveira Amorim Junior – Atos JJ USA

3 – Felipe Makoto Ono de Souza – Team Lloyd Irvin

Purple / Adult / Male / Light

1 – Johnatha Barbosa Alves – Atos Jiu-Jitsu

2 – Guthierry Barbosa Nascimento Conceição – Carlson Gracie Team

3 – David Augustine Fraser – Gracie Barra

3 – Italo Moura de Azevedo – Cicero Costha Internacional

Purple / Adult / Male / Middle

1 – Lucas Gualberto Gomes Nascimento – Alliance

2 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior – Atos Jiu-Jitsu

3 – Igor Tanabe Guimarães – Over Limit BJJ

3 – Lucas Tres Arena de Souza – Atos Jiu-Jitsu

Purple / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza – Gordo Jiu-Jitsu

2 – Mebtouche Reda – Mako Team Paris

3 – Lucas Chave Ramos – DDR Jiu Jitsu

3 – Roberto Francisco Jimenez – Alliance

Purple / Adult / Male / Heavy

1 – Darin Conner Deangelis – Atos Jiu-Jitsu

2 – Dante Daniel Cano Junior – Alliance

3 – Brysen French – Impact Jiu Jitsu

3 – Zachary Balaban – Atos JJ International

Purple / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Wilson Moreira Costa Junior – Cicero Costha Internacional

2 – Marcos Carrozzino – GF Team

3 – Alessandro Borgonovo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Carlos Fernando Arce Pellegrini – CheckMat

Purple / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

2 – Taylor Kettler – Renato Tavares Association

3 – Austin Baker – Gracie Barra

3 – Michael Egley – Carlson Gracie Team

Purple / Adult / Male / Open Class

1 – Darin Conner Deangelis – Atos Jiu-Jitsu

2 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior – Atos Jiu-Jitsu

3 – Brysen French – Impact Jiu Jitsu

3 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

White / Adult / Female / Rooster

1 – Giavanna Crivello – Ralph Gracie

2 – Quyen Tu – SCHOOL BJJ LA

3 – Jasmine M Cancino – Sandro Batata Brazilian Jiu-jitsu – Santa Cruz

3 – Kazia Lecker – One Jiu-Jitsu USA

White / Adult / Female / Light-Feather

1 – Tayler Rae Wiedeman – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Haruka Nakajima – Roger Machado

3 – Sindy Rojas – Carlson Gracie Team

3 – Sophia Rose Magana – Soul Fighters BJJ

White / Adult / Female / Feather

1 – Keanna Haley Balmores – One Jiu-Jitsu USA

2 – Fatima Mariela Cifuentes – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Amber Archambault – American Top Team Atlanta

3 – Elena Pham – Nova União

White / Adult / Female / Light

1 – Sara Call – Alliance

2 – Morgan Huppenthal – Nova União

3 – Ambur Bruning Dupuis – AEG Jiu-Jitsu

3 – Gracie Jones – Ohana Jiu-Jitsu Academy

White / Adult / Female / Middle

1 – Rebeca Chavez – One Jiu-Jitsu USA

2 – Taylor Floyd – Team Shawn Hammonds

3 – Monica Au-Yeung – SCHOOL BJJ LA

3 – Viviana Rojas – TRUJITSU / Bakersfield

White / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Kira Elaine von Steinbergs – CheckMat

2 – Genevieve Yates Bourgeois – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Hanna Danyell Ray – Brasa CTA

3 – Mayra Andrade – Paragon BJJ Academy

White / Adult / Female / Heavy

1 – Kylie Danae Marlowe – Pedigo Submission Fighting

2 – Tania Rodriguez – Brazilian Top Team

3 – Emily Marie Neighbors – Renato Tavares Association

3 – Stefanie Guadalupe Rodriguez – Demian Maia Jiu-Jitsu USA

White / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Lorena Villamar – Gracie Humaita

2 – Bailey Luttrell – Sabre Jiu-Jitsu Academy

3 – Blanca E Perez – Renzo Gracie LA

3 – Brittany Michelle – Alliance