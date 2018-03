Dia Internacional das Mulheres: uma homenagem às fenomenais estrelas do Jiu-Jitsu

Share it

Na sexta-feira, 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher.

Ao redor do globo, as mulheres celebram sua luta pela igualdade de direitos, contra a violência e o machismo.

Em um mundo ainda amplamente dominado por homens, ser mulher significa enfrentar uma série de desafios.

No Jiu-Jitsu, como na vida, as mulheres têm que lutar por seu espaço a cada dia.

GRACIEMAG reconhece esse esforço incrível e quer comemorar a coragem e força de vontade para seguir em frente dessas guerreiras.

O vídeo abaixo reúne grandes imagens das mulheres no Jiu-Jitsu com as palavras inspiradoras de Mulher Fenomenal, poema de Maya Angelou, considerado uma das mais importantes obras do feminismo.