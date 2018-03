Lo, Braga Neto, Bia, Mazzelli e mais destaques inscritos no Pan de Jiu-Jitsu 2018

Share it

É chegada a hora do Pan-Americano de Jiu-Jitsu em 2018. O tradicional campeonato da IBJJF, realizado no Bren Center em Irvine, começa nesta quinta-feira, dia 8 de março, e se estende até domingo, dia 11, contabilizando quatro dias de pura ação na Califórnia.

E para garantir ainda mais a festa do público presente, e dos fãs que vão assistir pela internet, a lista de faixas-pretas na divisão de adultos, que competem no sábado e no domingo, está recheada de grandes nomes, entre campeões mundiais, nomes conhecidos do circuito internacional e novas caras que prometem sacudir o cenário da arte suave.

Confira abaixo nossa lista de destaques para o campeonato e poste nos comentários suas apostas para campeões no peso e no absoluto!

Masculino – Galo AMBJJ Lucas Pinheiro Brasa CTA Tomoyuki Hashimoto Tri-Force Jiu-Jitsu Academy Koji Shibamoto

Masculino – Pluma Atos Jiu-Jitsu Pablo Mantovani Cicero Costha Internacional João Miyao

Masculino – Pena Alliance Gianni Grippo Alliance Isaac Doederlein Ares BJJ Osvaldo “Queixinho” Moizinho Ares BJJ Samir Chantre Gracie Barra AJ Agazarm Nova União Marcio André Soul Fighters BJJ Jeff Cummings Team Lloyd Irvin Shane Hill-Taylor

Masculino – Leve Alliance Michael Langhi Ares BJJ Breno Bittencourt Atos Jiu-Jitsu JT Torres Atos Jiu-Jitsu Michael Liera Jr. Del Mar Jiu-Jitsu Club Francisco Iturralde Easton BJJ John Combs Gracie Barra Victor Silverio KMR BJJ Europe Espen Mathiesen Ribeiro Jiu-Jitsu Yan Lucas “Pica-Pau” Soul Fighters BJJ Hugo Marques

Masculino – Médio Alliance Marcos Tinoco Brazilian Top Team Gabriel “Timbó” Procópio Gracie Barra Gabriel Arges Gracie Barra Otavio Sousa KMR BJJ Europe Tommy Langaker Ns Brotherhood Yago Souza Unity Jiu-jitsu Felipinho César Total: 17

Masculino – Meio-Pesado Alliance Matheus Diniz Alliance Renato Cardoso Atos Jiu-Jitsu Lucas “Hulk” Barbosa Brasa CTA Rudson Mateus Nova União Horlando Monteiro Soul Fighters BJJ Diogo “Moreno”

Masculino – Pesado CheckMat Arnaldo Maidana Ns Brotherhood Leandro Lo Soul Fighters BJJ Tanner Rice Zenith BJJ Fellipe Andrew

Masculino – Super Pesado Atos Jiu-Jitsu Keenan Cornelius GF Team Gutemberg Pereira Ribeiro Jiu-Jitsu Jared Dopp Team Lloyd Irvin Mahamed Aly Team Lloyd Irvin Tim Spriggs Ushirobira JJ Fellipe Trovo

Masculino – Pesadíssimo Babalu’s Iron Gym Antonio Braga Neto GF Team Max Gimenis GF Team Ricardo Evangelista Soul Fighters BJJ João Gabriel Rocha Team Lloyd Irvin Brazil Otavio Nalati

-/-

Feminino – Pluma Alliance Talita Alencar American Top Team Gezary Matuda

Feminino – Pena Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio Gracie Humaita Emilie Thylin

Feminino – Leve Gracie Humaita Bia Mesquita

Feminino – Médio Alliance Renata Marinho Atos Jiu-Jitsu Angelica Galvao Atos Jiu-Jitsu Luiza Monteiro CheckMat Andressa Cintra CheckMat Catherine Perret

Feminino – Meio-Pesado Cicero Costha Internacional Nathiely de Jesus G13 BJJ Carina Santi

Feminino – Pesado Gracie Barra Jessica Flowers Gracie Humaita Fernanda Mazzelli