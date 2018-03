Campeão de Jiu-Jitsu, Rodolfo Vieira comenta estreia como peso médio no ACB MMA

Share it

Falta pouco para Rodolfo Vieira encarar seu mais novo desafio nos cages. Nesta sexta-feira, dia 9 de março, o campeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu entra em ação no Absolut Championship Berkut MMA (ACB MMA), que chega à sua 82ª edição, em São Paulo, com transmissão ao vivo do canal Combate a partir das 18h.

Para se credenciar ao combate contra o alemão Alexander Neufang, Rodolfo teve o desafio de descer uma categoria. Em seus dois primeiros compromissos de luvinhas, ambos com vitória por finalização, o faixa-preta da GFTeam atuou na divisão de meio-pesados. Agora, para o ACB, Rodolfo baixou para o peso médio, no qual os 84kg são o limite para a pesagem que rola neste dia 8 de março.

“A preparação foi ótima”, disse Rodolfo em papo com GRACIEMAG. “Estou me sentindo bem, treinei bastante e estou preparado para lutar. A pior parte foi cortar os últimos quilos, mas já estou com 84,5kg. Nem acredito que cheguei nesse peso!”

Para enfrentar Rodolfo, a organização escolheu o mais experiente Alexander Neufang, que tem cinco lutas de MMA, três vitórias por finalização e duas derrotas por nocaute. Na luta principal, Thiago Silva, ex-atleta do UFC, encara o russo Mikhail Kolobegov.

Confira o card do evento abaixo

Absolute Championship Berkut 82

Clube Hebraica, São Paulo – SP

9 de março de 2018

Thiago Silva x Mikhail Kolobegov

Carlos Eduardo “Cachorrão” x Daniel Sarafian

Matheus Mattos x Naskho Galaev

Rodolfo Vieira x Alexander Neufang

Tiagro Costa “Urso Branco” x Marcos Santos “Babuíno”

Herdeson Batista “Capoeira” x Christos Giagos

Brett Cooper x André Chatuba

Ary Farias x Saimon de Oliveira

Wendell Negão x Bruce Souto “Soldado de Cristo”

José Maria “No Chance” x Maycon Silvan “Boca”

Allan Nascimento “Puro Osso” x Mateus Santos “Raposinha”

Roberto Neves x Adilson Jr. “Jack Godzilla”

Thiago Gaia x Walter Pereira Jr

Gregory Milliard x Alexandre Hoffmann

Brendo Bispo x Antônio Carlos Ribeiro

Emerson Rios x Vinícius Barqueta