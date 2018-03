Por que praticar Jiu-Jitsu? Professor Arthur Turô explica os benefícios

Share it

Cada atleta do Jiu-Jitsu tem uma história diferente de como chegou para o seu primeiro treino, mas no fim, todos são iguais no tatame, com suas graduações, evoluções e lições diárias. Para o professor Arthur Turô, GMI líder da academias Gracie Barra Aclimação e Vila Prudente, praticar Jiu-Jitsu vai além.

Depois do primeiro passo, de procurar uma academia, o aspirante a praticante do Jiu-Jitsu pode chegar receoso no balcão ao ver o dojô lotado de duplas se embolando. E é aí que o professor e sua academia começam a mudar a vida daquele indivíduo.

Nada de lutadores mau encarados e área de luta cheia de ameaças. Para Turô, o ambiente tem que ser familiar, limpo e recheado de alunos amigáveis para que estes tornem a experiência uns dos outros a melhor possível.

Confira no vídeo abaixo um pouco do trabalho de Arthur Turô, nas filiais Gracie Barra Aclimação e Vila Prudente, para fazer cada vez mais pessoas apaixonadas pela arte suave!