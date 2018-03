Jefferson Moura analisa título mundial de 15 anos atrás e legado no Jiu-Jitsu

Share it

Líder da Gracie Barra Rio Matriz e um dos principais professores da equipe no Rio de Janeiro, Jefferson Moura construiu seu nome na arte suave como boa parte dos grandes nomes da história, com muito suor, treinos e dedicação. A recompensar veio em forma de títulos nacionais e internacionais, com o ápice na conquista do Mundial na faixa-preta peso pesado, em 2003.

Com 15 anos da conquista a serem completados em 2018, GRACIEMAG conversou com o professor da Gracie Barra, e este falou das diferenças entre o Jefferson de 2003 e o de hoje, a evolução do conhecimento como chave para compensar a estrada nos tatames, e o legado que há de ser deixado para os novos competidores da equipe, com base nas experiências vividas dentro e fora dos campeonatos, e com os treinos de gala organizados por ele na Gracie Barra Rio Matriz para forjar novos campeões.

Veja e se inspire com o campeão mundial e professor da Gracie Barra Jefferson Moura!