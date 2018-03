Arthur Gogó e a importância do treino físico para prevenir lesões e render mais no Jiu-Jitsu

Share it

Competidor no Jiu-Jitsu e no MMA, além de ter papel importante na manutenção das filiais da GFTeam espalhadas pelo Brasil, o professor Arthur Gogó, líder da nossa GMI GFTeam Cascadura, preza pela preparação física além dos treinos duros de Jiu-Jitsu, mas existe um motivo maior para tal.

Os exercícios físicos fora do treino do Jiu-Jitsu são diretamente ligados à maneira com a qual você vai render no seu próximo treininho ou campeonato. Se você pretende se dar bem na academia, treinar com mais segurança e prevenir acidentes nos campeonatos, esta é a receita.

“É um esforço conjunto”, explica Gogó. “A prática do exercício fortalece o corpo e as articulações. Consequentemente, ao se sentir mais forte, você consegue treinar melhor o Jiu-Jitsu. Você se sente mais apto a dar o seu máximo no treino, e o fato de estar com o corpo forte e menos inclinado a sofrer lesões te dá condições de treinar mais no tatame, o que melhora o seu gás. Uma coisa está diretamente ligada a outra, não tem mistério.”

No vídeo abaixo, você confere alguns dos exercícios que o professor Gogó gosta de aplicar na sua rotina, atividades estas que o deixaram na ponta dos cascos para disputar neste final de semana o Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF, na categoria master 2 super pesado. Veja e melhore seus treinos hoje!