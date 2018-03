Vídeo: Muzio de Angelis ensina o armlock “misto-quente” no Jiu-Jitsu

Share it

Experiente professor de Jiu-Jitsu e um dos mais renomados árbitros do quadro da IBJJF, Muzio de Angelis não limita a passagem de seus ensinamentos aos alunos da Brasa Clube, nossa GMI na Gávea. Em seminário recente no Rio de Janeiro, o professor seguiu com a missão de espalhar a arte suave, e de quebra passou um de suas chaves de braço mais famosas.

O “misto-quente”, técnica aprimorada por Muzio há décadas, é uma chave de braço aplicada a partir da posição de cem-quilos. Após posicionar o joelho para travar o braço do oponente, Muzio finta o joelho na barriga e cai com a chave praticamente feita, faltando apenas um pequeno ajuste para pegar.

Ficou curioso? Veja no vídeo abaixo, estude a movimentação e pegue todo mundo no treino de hoje!