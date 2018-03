O dia em que Conor McGregor sucumbiu ao Jiu-Jitsu de Nate Diaz no UFC

Share it

Há dois anos, no dia 5 de março de 2016, Conor McGregor pisou no octógono do UFC para encarar um igualmente falastrão Nate Diaz. VIndo de 15 vitórias seguidas e a confiança em alta, McGregor visava mais um nocaute para a carreira, o que ele não esperava era o Jiu-Jitsu afiado de Diaz.

Foi no UFC 196, em 2016. Nate Diaz, faixa-preta de Jiu-Jitsu formado por Cesar Gracie, passou por maus momentos durante a luta, mas conseguiu encaixar boa combinação e tontear o então campeão peso-pena no segundo assalto. O encrenqueiro Diaz seguiu na investida em pé, e Conor, para fugir dos socos, tentou a queda. Nate defendeu mas aceitou a luta no solo. Ficou por baixo, raspou, montou, pegou as costas e finalizou no mata-leão em lance que levou o público ao delírio.

Relembre o lance no vídeo abaixo!