Jiu-Jitsu: Cláudia do Val e sua chave de pé campeã no Mexico City Open

A Cidade do México teve seu dia como “Cidade do Jiu-Jitsu” no fim de fevereiro. Com a realização do Mexico City Open de Jiu-Jitsu, grandes nomes da arte suave mundial desembarcaram por lá em busca do ouro, e uma dessas feras foi Claudia do Val.

A faixa-preta da equipe De La Riva saiu do ginásio com dois ouros na mochila, um no peso pesado e outro no absoluto. Na final do pesado, Claudia encarou Itzel Aguilar, e levou a melhor após comprovar sua resistência.

Depois de puxarem juntas, Claudia subiu e trabalhou por cima. Aguilar, por sua vez, travou o pé de Claudia e ajustou até girar na chave. Claudia manteve a calma, se posicionou e conseguiu evitar o arrocho. Em resposta, no giro, a faixa-preta de Ricardo De la Riva atacou por sua vez no pé de Itzel e garantiu o topo do pódio.

Confira no vídeo abaixo!