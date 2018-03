Tommy Langaker e Natalia Carriello faturam peso e absoluto no London Open de Jiu-Jitsu

Share it

O Crystal Palace National Sports Centre, na Inglaterra, foi o palco para craques e determinados atletas do Jiu-Jitsu testarem suas habilidades no London Winter International Open da IBJJ, realizado no último sábado, dia 3 de março.

Ponto alto da competição, a divisão de faixa-preta coroou Tommy Langaker e Natalia Carriello como os maiorais do dia. Ambos os atletas voltaram para casa com o ouro tanto em suas respectivas categorias de peso quanto no absoluto.

Langaker, competidor da Kimura BJJ Europa, vem de ótima fase na carreira. Após frustrar Erberth Santos no Europeu deste ano, a fera mordeu o ouro duplo no open londrino, ao bater Alec Baulding (Alliance), no peso médio e em seguida na final do aberto.

Já no feminino, Natalia Carriello, da Checkmat, ficou com o título peso-galo sem ter oponentes, e no absoluto bateu Sabrian Savi (Rilion Gracie – SC).

Confira os resultados da faixa-preta abaixo!

Black / Adult / Male / Feather

1 – Wanki Chae – John Frankl Jiu-Jitsu

2 – Spataro Stephane – Gracie Barra

3 – Adam Adshead – Factory BJJ UK

3 – Baruc Martin Barrios – BMB Norwich BJJ Team

Black / Adult / Male / Light

1 – Eduardo Jantzen Simões Lopes Baptista Vieira – CheckMat

2 – Tommi Tapio Pulkkanen – Hilti BJJ Finland

3 – Ali Seena E. A. Munfaradi – Alliance

Black / Adult / Male / Middle

1 – Tommy Lilleskog Langaker – KMR BJJ Europe

2 – Alec Jerrod Baulding – Alliance

3 – Eduardo da Silva Conceição – Gracie Humaita

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

2 – Bradley Hill – Gracie Barra

3 – Santeri Lilius – Gracie Barra

3 – Wilson Loula de Carvalho Neto – Team Jucão

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Oliver Leys Geddes – Roger Gracie Academy

2 – Diego Andres Gonzalez Oyarzo – CheckMat

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Gerard Piotr Labinski – Ns Brotherhood

2 – Stanislav Varshavskiy – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Denilson de Carvalho Pimenta – GF Team

2 – Martin Johannes Gobel – GCP Godzilla Competition Project

3 – Igor Santa Cruz Lopes – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Tommy Lilleskog Langaker – KMR BJJ Europe

2 – Alec Jerrod Baulding – Alliance