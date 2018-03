Rorion Gracie ensina a melhor maneira para você começar a Dieta Gracie

Share it

Aos 66 anos de idade, o grande mestre de Jiu-Jitsu Rorion Gracie segue firme na Dieta Gracie, no qual a combinação dos alimentos e intervalos corretos de digestão são as diretrizes principais.

A rotina alimentar, que regeu a saúde ferrenha de lendários membros da família, como a do pai Helio e do tio Carlos, está documentada no livro “A Dieta Gracie”, de autoria de Rorion, mas o escritor deixou algumas dicas valiosas para você que quer seguir a mesma.

Em conversa com a reportagem de GRACIEMAG, Rorion explicou que o primeiro passo é acostumar o organismo com os intervalos das refeições, para que estas sejam devidamente digeridas pelo corpo até o próximo alimento.

Os demais conselhos de Rorion Gracie você confere no vídeo abaixo. Veja e aprenda a entrar sem sacrifícios na rotina da Dieta Gracie!