Mirko Cro Cop vai encarar Roy Nelson no Bellator 200, em Londres

Para marcar ainda mais a edição histórica do Bellator 200, agendado para o dia 25 de maio, em Londres, na Inglaterra, a organização presidida por Scott Coker marcou um duelo de peso para o card principal.

Mirko Cro Cop, ex-campeão do Pride, fará sua estreia na organização contra Roy Nelson. Os dois já se enfrentaram no UFC 137, em outubro de 2011, em luta no qual Nelson levou a melhor. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, dia 5 de março, pela assessoria de imprensa do evento.

Cro Cop (36v, 11d, 2e, 1nc), croata com longa estrada no MMA, chega no Bellator para aumentar sua sequência de vitórias, atualmente com oito sucessos seguidos, com nomes conhecidos entre os superados no cage, como King Mo Lawal e Gabriel Napão.

Já Nelson (23v, 15d), o gordinho mais famoso do MMA mundial, busca contra Cro Cop a redenção no Bellator, já que em seu último compromisso na organização acabou superado por Matt Mitrione, em duelo que valia uma vaga na semifinal do GP de pesos pesados.

O card do Bellator 200, que será exibido ao vivo e com exclusividade pelos canais Fox Sports, conta ainda com os duelos de Rafael Carvalho, campeão peso médio, contra Gegar Mousasi; Phil Davis contra Linton Vassell; e o fenômeno Michael “Venon” Page, que defende sua invencibilidade de 12 lutas contra Dave “Caveman” Rickels.

E para você, amigo leitor, Cro Cop está numa fase melhor que a de Nelson e tem armas para vingar a derrota no UFC? Comente conosco!