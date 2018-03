Aprenda a atacar da meia-guarda, com a Renzo Gracie Online Academy

Share it

Esta semana, o curso de Jiu-Jitsu da Renzo Gracie Online Academy volta a examinar a meia-guarda, dando ênfase aos aspectos ofensivos da posição. Acesse a RGOA pelo site www.gallerr.com/rgoa e confira o professor Leandro Slaib apresentando cinco ataques muito eficientes, quase sempre envolvendo com o braço uma das pernas do passador, detalhe que garante segurança a Leandrinho durante a execução das raspagens ou da progressão para as costas do adversário. Veja este exemplo:

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Neste outro caso, além da opção de raspagem, Leandro Slaib ainda considera a possibilidade de ir para as costas do oponente, confira:

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Na aula sobre qualidade de vida, Wellington Megaton mostra como recarregar as energias, espairecer e retornar aos tatames com “fome de treino”:

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Não perca mais tempo! Vá ao site www.gallerr.com/rgoa e tenha acesso ao conteúdo completo do curso de Jiu-Jitsu mais sofisticado da Internet. Seja aluno da Renzo Gracie Online Academy (RGOA).

Oss!