Bellator 195: Darrion Caldwell finaliza Leandro Higo e mantém cinturão peso-galo

Em noite recheada de finalizações, foram cinco em 11 lutas, o Bellator 195 apresentou um card de fortes emoções para os fãs de MMA ligados no Fox Sports, na noite dessa sexta-feira, dia 2 de março.

Na luta principal, porém, a finalização veio com gosto amargo para o torcedor brasileiro. Leandro Higo, atleta da equipe Pitbull Brothers, do Rio Grande do Norte, desafiou o campeão peso-galo da organização Darrion Caldwell. Após dois minutos de estudo, com poucos e planejados golpes, o campeão fez a sua jogada, e não custou para encerrar o duelo.

Após fintar o soco e atacar no double-leg, Caldwell derrubou Higo, que tratou de se levantar rapidamente. Ainda colados na grade, Darrion aplicou nova queda e Higo caiu ainda mais colado no cage. Sentado, o brasileiro tentou levantar com a ajuda das grades, mas acabou surpreendido pelo ataque ágil do americano.

Com uma laçada rápida no pescoço, Caldwell investiu na guilhotina. Sem posição para realizar sua defesa, Higo resistiu e apontou a mão antes do aperto final, que valeria os três tapinhas do brasuca, aos 2min36s do primeiro assalto, na primeira defesa de cinturão de Darrion Caldwell.

Confira abaixo o lance e os resultados completos do Bellator 195!

.

Bellator 195

Oklahoma, EUA

2 de março de 2018

Darrion Caldwell finalizou Leandro Higo na guilhotina aos 2min36s do R1

Joe Taimanglo venceu Joe Warren na decisão dividida dos jurados

Kristina Williams venceu Emily Ducote na decisão dividida dos jurados

Juan Archuleta venceu William Joplin na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Aaron Webb nocauteou Thomas Lopez aos 3min11s do R1

Kevin Holland finalizou Teagan Dooley no triângulo aos 2min59s do R1

Daniel Carey venceu Cris Williams na decisão unânime dos jurados

Romero Cotton finalizou Justin Reeser no mata-leão aos 4min35s do R2

Fernando Gonzalez finalizou Armando Servin no armlock aos 2min24s do R1

Justin Patterson venceu Brian Grinnell por nocaute técnico aos 4min49s do R1

Ky Bennett finalizou Morgan Solis na americana aos 3min37s do R2