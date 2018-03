O que esperar de Cris Cyborg e Mackenzie Dern para o UFC deste sábado

Share it

O UFC 222, que rola neste sábado, dia 3 de março, promete fortes emoções para o fã brasileiro de MMA. Na luta principal, Cris Cyborg parte para mais uma defesa do cinturão peso-pena, contra Yana Kunitskaya. Já na última luta do card preliminar, a campeã mundial de Jiu-Jitsu e campeã do ADCC Mackenzie Dern faz sua aguardada estreia no Ultimate, contra Ashley Yoder. Mas o que esperar das brasucas em ação no evento em Las Vegas, que vai ao ar a partir das 20h30, ao vivo no Combate?

Para Cyborg, que aguardava uma superluta contra Amanda Nunes antes de ser designada para encarar Yana, será mais um dia de trabalho. A brasileira, que sempre ressalta o prazer que tem em lutar, de estar em ação nos cages que é sua vocação na vida, encara cada desafio como a maior luta de sua vida, e o respeito para com as adversárias vem sempre revertido em pujança e técnica no octógono, sem desprezar os oponentes.

Cris (19v, 1d, 1nc), que perdeu apenas na sua estreia no MMA, em 2005, comentou a expectativa de lutar no evento deste sábado, o fato de aceitar a luta com menos de um mês e o estilo “Chute Boxe” de preparação.

Para Mackenzie, o combate deste sábado tem um sabor totalmente diferente. Invicta no MMA com cinco vitórias, três por finalização, Mack se disse feliz em estar no UFC, e rechaçou a pressão de chegar tão rápido ao maior evento de MMA do mundo.

“Eu estava no auge do meu jogo no Jiu-Jitsu antes de migrar para o MMA. Eu queria estar entre os melhores logo, com as feras mesmo. Começar do zero é muito difícil depois de estar no topo. Então eu entrei para o MMA, venci minhas lutas e agora quero mostrar o meu valor no octógono. Acho que no UFC as adversárias vão vir para cima, e é o momento deu mostrar o meu Jiu-Jitsu agressivo, que é o jogo da Mackenzie no MMA”, disse a bela em entrevista no media day do UFC.

Ainda no evento, mais dois brasileiros entram em ação: Ketlen Vieira, contra a veterana Cat Zingano; e Pedro Munhoz, em duelo remarcado contra John Dodson.

Confira o card a seguir e não perca as emoções do UFC 222, ao vivo no Combate!

UFC 222

Las Vegas, Nevada

3 de março de 2018

Cris Cyborg x Yana Kunitskaya

Frankie Edgar x Brian Ortega

Sean O’Malley x Andre Soukhamthath

Stefan Struve x Andrei Arlovski

Cat Zingano x Ketlen Vieira

Card preliminar

Ashley Yoder x Mackenzie Dern

Beneil Dariush x Alexander Hernandez

John Dodson x Pedro Munhoz

CB Dollaway x Hector Lombard

Mike Pyle x Zak Ottow

Bryan Caraway x Cody Stamann

Jordan Johnson x Adam Milstead