Jiu-Jitsu: Cris Cyborg finaliza o ‘mascarado’ BJ Penn no treino aberto do UFC 222

Na intenção de aquecer o fã de MMA para as emoções do UFC 222, que rola neste sábado, dia 3 de março, o Ultimate realizou o já tradicional treino aberto, com as principais figuras do card, na última quarta-feira. Contudo, para a exibição de Cris Cyborg, estrela da luta principal, uma visita surpresa foi o ponto alto.

Após fechar o trabalho de manopla, Cris teve o seu treino “invadido” por um adversário encapuzado, que logo a segurou. Com suas habilidades no Jiu-Jitsu, Cris levou para o solo, raspou, bateu no crucifixo e em seguida pegou as costas para finalizar. Tudo não passava de uma cena para a exibição, o que o público não fazia ideia era da identidade do mascarado.

Depois de pegar as costas, Cris tirou o capuz do oponente e apertou no estrangulamento. O finalizado era ninguém menos que BJ Penn, campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta e ex-campeão peso leve e meio-médio do Ultimate.

“Nós treinamos juntos de vez em quando com Jason Parillo, e foi uma honra e um prazer tê-lo aqui”, disse Cris em papo com o Combate.com. “Ele entrou mascarado para que nós fizéssemos um protesto contra o bullying, que não é uma coisa legal e que tem que acabar.”

Confira o lance no vídeo abaixo e não perca o UFC 222, ao vivo no Combate!