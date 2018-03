Ultimate planeja Glover Teixeira x Volkan Oezdemir para o UFC 224, no Rio de Janeiro

Share it

Com planos ambiciosos para o UFC 224, agendado para o dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, o Ultimate não para de mexer suas peças para montar um grandioso card no Brasil.

Um dos combates planejados para o evento, conforme apurou GRACIEMAG com fontes próximas à situação, é a colisão entre os meios pesados Glover Teixeira e Volkan Oezdemir.

Glover (27v, 6d), que vem de vitória sobre Misha Cirkunov, em dezembro do ano passado, atuou no Brasil pela última vez em 2015, no UFC São Paulo no qual bateu Patrick Cummins .

Já Oezdmeir (15v, 2d), que em seu último compromisso encarou Daniel Cormier e foi superado em disputa de cinturão, no UFC 220, em janeiro, deve sair da suspensão médica direto para o camp de treinamento.

Vale lembrar que, com Cormier em rota de colisão contra Stipe Miocic em superluta valendo o cinturão dos pesados, o duelo entre Glover e Volkan pode colocar um dos dois com boas chances de disputar o título contra outro atleta tão bem ranqueado quanto, como Alexander Gustafsson, por exemplo.

O card do UFC Rio já conta com grandes duelos confirmados, como Vitor Belfort contra Lyoto Machida e Ronaldo Jacaré contra Kelvin Gastelum.

E para você, amigo leitor, qual atleta brasileiro merece estar também no card do UFC 224, no Rio de Janeiro? Comente conosco!