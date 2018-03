Jiu-Jitsu: O triângulo relâmpago de Fellipe Andrew no Mexico City Open

Share it

O último sábado, dia 24 de fevereiro, foi de ouro duplo para Fellipe Andrew, nome de destaque no Mexico City Open da IBJJF. Com Jiu-Jitsu afiado e botes velozes, o faixa-preta da Zenith ficou no topo do pódio tanto no peso pesado quanto no absoluto.

Para morder o ouro no peso aberto, contra Sérgio da Silva (Brasa/99), Fellipe usou sua armadilha da guarda aberta. Com pegadas fortes e o pé no bíceps do adversário, Andrew atira as pernas como um elástico, atacando rapidamente no triângulo. Depois de ajustar, o faixa-preta de Rodrigo Cavaca aplicou pressão e finalizou com pouco mais de um minuto.

Veja a luta completa e a finalização de Fellipe Andrew no vídeo abaixo!